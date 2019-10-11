«Я бы сам отказался от Минских соглашений», - Зеленский пообщался с ветеранами АТО о «формуле Штайнмайера»

​В среду, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с активистами - ветеранами войны на Донбассе, где пытался объяснить свою стратегию по урегулированию конфликта, чтобы унять протестные настроения среди населения страны против «формулы Штайнмайера».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским ветеран АТО и известный журналист Виктор Трегубов рассказал об итогах беседы с главой государства, высказав свои противоречивые впечатления от встречи.

По его словам, президент испытывает проблемы с поддержкой Украины западными партнерами.

«Вообще с западной поддержкой, по словам Зеленского, в Украине проблемы: выкручивают руки по Минским соглашениям, прямо дают понять, что не хотят видеть Украину в НАТО, хотят избавиться от санкций».

«Я бы сам отказался от Минских, в первый же день хотел! - говорил он. - Но мне дали понять, что автоматически снимут санкции», - пишет Трегубов.

По разведению, то речь пока идет лишь об отдельных пунктах и о небольших дистанциях.

«Ну вы же воевали, знаете, что отойти на 500 метров - можно быстро и вернуться, - убеждал (начальник Генштаба ВСУ) Руслан Хомчак. Присутствующие имели определенные сомнения. Как по мне, то в зависимости от участка. Очень в зависимости от участка. По версии властей, серой зоны не будет вообще. В населенных пунктах будет украинская власть, украинские полицейские силы и военные Общего центра по контролю и координации (россиян там нет - я сначала немного офонарел, потому что когда я служил, их там была половина, но Хомчак напомнил мне, что они оттуда вышли). А если что - ВСУ подтянутся», - рассказывает ветеран АТО.

Он также отметил, что Зеленский надеется решить дела с Донбассом за год.

«Если за год не удастся - склонен, цитирую «выстроить вал» - я это понял, как возвращение к действующему статус-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще, он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию (а вот я - нет). Но этот вариант он рассматривает, как негативный, так стремится к реинтеграции. Собственно, это и было важнейшим для меня вопросом - как он рассматривает реинтеграцию, на что готов пойти и что будет предлагать Путину. Но именно на это я ответа и не получил. Зеленский прямо утверждает, что форсировал процесс мирных переговоров для выхода на Нормандского формата и прямого диалога с Путиным. Собственно, это и есть главная проблема лично для меня. Я вслух заметил - ничего личного, но я не верю, что квНщик затащит кгбшника», - рассказывает ход встречи ветеран АТО.

Также на встрече Зеленский заявил, что рассматривает возможность проведения выборов на оккупированных территориях, если российские войска уйдут, а украинские Вооруженные силы - не зайдут (хотя, возможно, войдут другие украинские государственные органы).

«И это будут выборы по украинским законам, хотя он (Зеленский - ПН) уверен, что, к сожалению, на них все равно победят местные «авторитеты». (Здесь я заметил, что для того чтобы выборы прошли по украинским законам, партии «местных авторитетов» должны быть зарегистрированы в Минюсте Украины. Он почему-то уверен, что для них это проблемой не будет. Мне показалось, он просто не знает, как это делается)», - написал Трегубов.

На встрече, кроме Владимира Зеленского, присутствовали помощник президента Андрей Ермак, народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, руководство Министерства по делам ветеранов и заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ОП проиграл информационно тем, что не объяснил украинцам позицию государства по «формуле Штайнмайера».