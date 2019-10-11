Сессия Николаевского облсовета: Депутаты хотят оспорить реформу Зеленского о рынке земли, но на заседании нет кворума

В пятницу, 11 октября, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередное заседание для обсуждения реформы рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестку дня внесен всего один вопрос «Об обращении депутатов Николаевского областного совета к Президенту Укнраины и Верховной Рады Украины по урегулированию вопросов, связанных с внедрением рынка земли в Украине».

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11:20 Депутат Маким Невенчанный, выйдя к трибуне, заявил, что отсутствие кворума говорит о том, что депутаты привыкли работать "по отмашке" главы ОГА. Также он предложил перенести вопрос на следующую сессию, добавив к нему и поддержку формулы Штайнмайера.

Депутат Юрий Кормышкин еще раз вышел к трибуне и заявил, что не нашел в бюджете на 2020 год изменения в налоговый кодекс, при этом, если рынок земли "откроют", исчезнет подоходный налог, который идет в местные бюджеты.

11:17 Глава облсовета высказала свое удивление позицией партии "Батьківщина", отметив, что лидер партии Юлия Тимошенко высказалась против рынка земли.

— Их лидер заявил, что абсолютно против продажи земли, а депутаты областного совета выступают вразрез со своим лидером, - сказала Москаленко, добавив, что некоторые депутаты могли не прийти из-за того, что "примеряют себя" в других партиях.

11:11 Депутат Анатолий Николенко также вышел к трибуне и похвалил Президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что жители города и области отдали ему большинство своих голосов, поэтому его реформы надо поддерживать. Также он добавил, что вопрос поднимают те, кто захвачивает земли.

— И вдруг все закричали, те, которые захвачивали землю, понарушали законы, те, у кого земля уже на 49 лет… И вдруг нас втягивают в эту гадость. Мы избрали президента, давайте ему доверять, - сказал Николенко.



В то же время депутат Фроленко, также выйдя к трибуне, заявил, что вопрос все же необходимо обсудить, и ответил на реплику Анатолия Николенко, обвинив его в том, что он обанкротил колхоз.

— Жалко, что он ушел, я бы рассказал, как он обанкротил колхоз… - сказал Фроленко.

11:05 Пока нет кворума, Москаленко предложила депутатам высказаться. Депутат Юрий Кормышкин, который и должен был выступать докладчиком по вопросу рынка земли, вышел к трибуне и заявил, что вопрос важен и его необходимо объяснить.

— Половину депутатов не интересует, что будет с их страной через несколько месяцев.

10:58 Заседание начала глава облсовета Виктория Москаленко. В ходе регистрации выяснилось, что количества депутатов недостаточно для того, чтоб заседание было полномочным - зарегистрировались 30 депутатов. Депутат Михаил Соколов обвинил Москаленко в том, что кворума нет из-за того, что сессия началась на час позже. В ходе конфликта глава облсовета сообщила, что заболела и попросила дождаться нескольких депутатов для обеспечения кворума.

— 39 температура, имейте совесть! Имейте уважение! Если вопрос земельный никого не интересует, то давайте так и отметим, - сказала Москаленко.

10:39 Депутат Максим Невенчанный в комментарии "Преступности.НЕТ" заявил, что будет выносить вопрос о поддержке формулы Штайнмайера.

— 85% людей, как и в Украине 70 с чем-то процентов проголосовало за прекращение вооруженного конфликта. Люди, которые были за сохранение вооруженного конфликта, они говорили, что может быть люди и против, но государство тогда разрушится. Теперь поменялась власть и все высшие мужи власти за прекращение конфликта, - объяснил Невенчанный свою позицию.

При этом, его коллега, депутат Вадим Олабин отметил, что вопрос о поддержке формулы все равно не соберет достаточного количества голосов.

10:18 Сессия назначена на 10:00, но к назначенному времени заседание традиционно не началось.

10:00 У здания облсовета собрались около 20 человек с требованиями оставить их объединенные общины в их пределах.

Стоит отметить, что вопрос перспективного плана ОТГ обсуждался на сессии облсовета 18 сентября. В ходе заседания депутаты решили, что план необходимо доработать и назначили дату следующей очередной сессии, в ходе которой будет обсуждаться уже доработанный перспективный план - 10 октября. Однако вчера заседание не проходило, а сегодня в повестку дня вопрос о перспективном плане не включен.

Отметим, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.