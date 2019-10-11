Некоторые «товарищи» все еще пытаются «договориться» о чем-то, - премьер Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что есть некоторые «товарищи», которые продолжают ходить по властным кабинетам и пытаются о чем-то «договориться».

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Да, еще есть отдельные «товарищи», которые продолжают ходить по властным кабинетам, пытаются о чем-то «договориться». Очень удивляются, что у них ничего не получается! Эти люди просто не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране схематозов», — пишет Гончарук.

Он называет свою команду правительством будущего, которое избрал народ и которое готово за это нести ответственность. Гончарук отметил, что в программе действий новое правительство предложило украинцам контракт: 70% доходов должны идти на инфраструктуру, энергосбережение и человеческий капитал. Остальные 30% нужно вложить в «бытовые» траты государства.

«Для этого нам точно нужен стремительный инклюзивный экономический рост. Достичь его можно просто — отменить «совковые» запреты и открыть рынок земли, модернизировать трудовые отношения, продать полторы тысячи неработающих госпредприятий, искоренить коррупцию на таможне и не только на таможне», — уверен премьер.

Он добавил, что Украину ждет много работы, которая уже стремительно начата, и сейчас страна — это место, где прошлое встретилось с будущим, чтобы попрощаться с ним навсегда.

Напомним, ранее народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявляла, что к народным депутатам ходят бизнесмены и просят за что-то проголосовать, а за что-то не голосовать.