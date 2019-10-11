Визит Зеленского в Одессу - он представил нового главу Одесской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября посетит Одессу и представит главу Одесской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Во время вчерашнего пресс-марафона Зеленский также анонсировал свой визит в Одесскую область, чтобы представить нового главу облгосадминистрации.

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14:14 После поздравления и награждения военных мероприятие закончилось.

14:07 Началась церемония торжественного награждения отличившихся военнослужащих.

14:04 Далее он представил нового губернатора Одесской области Максима Куцего и передал ему слово.

- Хочу поблагодарить свою жену и сына за то, что они верят меня и вдохновляют на важные шаги. Я сделаю все, чтобы Одесская область была жемчужиной у моря. О моих методах работы: хочу сказать сразу, что мои двери всегда открыты. Приглашаю всех активистов, представителей организаций приходить ко мне, общаться и искать новые пути решения проблем, - отметил Куцый.

Отметим, Куций - украинский предприниматель и бывший сотрудник МВД. Он получал образование в Национальной академии внутренних дел и некоторое время после выпуска работал в структурах МВД. Согласно декларации Куцый в 2018 году заработал 3,7 миллиона гривен, в том числе почти 2 миллиона грн от предпринимательской деятельности.

13:51 Зеленский приехал в Одесскую филармонию, где выступает перед военнослужащими.

Первым делом президент поздравляет собравшихся военных с Днем защитника Украины.

- Уважаемые герои, защитники Украины. Для меня честь быть тут на мероприятии в честь грядущего Дня защитника Украины…, Это наши волшебники. Начиная с 2014 года они каждый день рискуя жизнями делают гражданам Украины самые важные подарки – мирное небо над городами, – обратился к военным президент.

- Я обещал остановить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Я занимаюсь этим 24 часа в сутки. Моя позиция неизменна, это позиция народа, которую я как президент отстаивают. Донбасс – это Украина и там должен быть мир. Должен быть прекращен огонь, выведены все иностранные военные формирования, восстановлен контроль над границей. Выборы должны пройти не под дулами пулеметов и под надзором иностранных экспертов, – говорит Зеленский о ситуации на Донбассе.

Началась церемония торжественного награждения отличившихся военнослужащих.

- Я не забываю и о Крыме. Крым это Украина. Он должен быть освобожден от российской оккупации, – продолжает гарант.

Президент говорит о новой стратегии оборонной сферы, а также о том, что государство будет и дальше осуществлять соцвыплаты ветеранам.

- Благодарю вас за высокий профессионализм, несломимую волю, выполнение долга по защите Украины, - обратился Зеленский к военным.

Он упомянул тысячи погибших за независимость страны. Объявлена минута молчания.

13:45 Президент Зеленский прилетел в Одессу с рабочим визитом. На данный момент он находится в аэропорту. Об этом сообщает Офис Президента.

Зеленского в аэропорту встречали начальник Одесской полиции генерал Олег Бех, исполняющий обязанности главы Одесской ОГА Светлана Шаталова и начальник управления СБУ в Одесской области Виталий Харченко.

13:42 Одесский городской голова Геннадий Труханов ушел в отпуск на две недели - с 9 по 21 октября. Распоряжение об отпуске появилось на официальном сайте Одессы. В документе, подписанном Трухановым, сказано, что это отпуск еще за позапрошлый и прошлый годы.

Местное издание «Украинская служба информации – Одесса» обратило внимание на одну странность: распоряжение появилось еще 7 октября, а на сайте было обнародовано только 10 октября. Причем накануне рабочего визита в Одессу президента Владимира Зеленского. По мнению одесских журналистов, сегодняшняя ситуация похожа на аналогичную, когда в НАБУ изучали аферу с покупкой Евромэрии. По их словам, глава города резко высказался о руководстве страны и теперь занял выжидательную позицию, уйдя в отпуск.

К тому же во время пресс-марафона глава государства довольно резко отмежевался от Труханова. Он сказал, что не имеет никаких отношений с мэром Одессы и хочет, чтобы Труханов "изменил подход к Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу". Зеленский пообещал в случае невыполнения этого сделать все, "чтобы сменить там всех".

13:27 У Одесской филармонии на ул. Бунина, 15, куда около 12:00 должен приехать президент Владимир Зеленский для представления нового председателя Одесской облгосадминстрации Максима Куцего, собралось более сотни горожан, передает УСИ Одесса.

Одесситы пришли с разными целями – просто увидеть гаранта, задать вопрос или же выразить возмущение против согласования плана Штайнмайера.

Несколько человек принесли баннер с надписью «Нет капитуляции». Также у входа в филармонию много военных, которых доставили на выступление Зеленского.

Ситуация спокойная, за порядком следят полицейские.

Ранее сообщалось, что Одесскую область возглавит предприниматель Максим Куцый. Он конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнер» (рекламное агентство), «Цифровое партнерство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство).