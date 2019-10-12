Закон о люстрации мог быть выгоден зарубежным друзьям или недругам Украины, - представитель Президента в КСУ

Представитель Президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что у него большие сомнения в конституционности ряда положений, которые есть в законе «Об очищении власти».

Об этом он рассказал в интервью «Цензор.НЕТ».

- Я не отвергал бы и конспирологической теории, что закон о люстрации был нужен больше не Украине, а кому-то из наших зарубежных друзей или недругов. Действительно, многие профессиональные людей были уволены или они вынуждены были уволиться. И среди них высокие профессионалы, которые, наверное, принесли Украине пользу. Почему так произошло – это вопрос анализа тех сопутствующих факторов, которые сопровождали эту инициативу, - сказал Вениславский.

Он считает, что в ближайшее время вряд ли будут раздвигать временные рамки люстрации и распространять её действие на тех, кто занимал должности с февраля 2014 по 19 мая 2019 года.