Зеленскому пожаловались, что экс-прокурор Николаевщины Дунас «отжимал землю» у людей

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 30 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(18)   

Президент Украины Владимир Зеленский спросит у генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, был ли причастен бывший глава прокуратуры Николаевской области Тарас Дунас к «отжиманию земли».

Об этом Зеленский ответил журналисту 10 октября.

В ходе 14-часового пресс-марафона один из журналистов спросил у главы государства, общается ли он с обычными украинцами о проблемах в стране. В качестве примера он привёл Николаевскую область, в которой, по его словам, недовольны новым назначением Дунаса на должность и.о. начальника кадрового департамента в ГПУ.

- Николаевская область, где прокуроры отжимали землю у населения, а потом один из них Дунас – он сейчас и.о. начальника департамента кадров ГПУ. Люди в Николаевской области не очень довольны, - сказал журналист.

В свою очередь Зеленский уточнил фамилию и нынешнюю должность Дунаса и записал их в блокнот.

- Спрошу, - ответил глава государства.

Ранее предприниматели из Коблево возмутились, что органы прокуратуры своими исками благодаря несовершенному законодательству уничтожают легальный бизнес, а незаконный в этой курортной зоне продолжает процветать. В тоже время прокуратура Николаевской области при Дунасе регулярно рапортовала, что «возвращает государству» участки земли в курортной зоне. Хотя в одном из таких случаев прокуратура пыталась отобрать землю у компаний, которые инвестировали деньги в базу отдыха, находящуюся рядом с участком матери руководителя Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрия Левицкого. 

Как известно, Тарас Дунас был назначен прокурором Николаевской области в июле 2016 года. Стоит отметить, что за время работы прокуратуры Николаевщины под руководством Тараса Дунаса большое количество резонансных дел так и осталось нерасследованными, закрытыми, либо суд вынес оправдательный приговор.

Например, 23 ноября 2017 года Заводский районный суд Николаева оправдал обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко. Кроме того, в начале 2018 года стало известно, что в полиции закрыли громкое «инсулиновое дело», в котором фигурировали экс-глава облздрава Маргарита Капуста и вице-губернатор Оксана Янишевская. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас в свою очередь возложил всю вину на суд, который якобы «не дал возможности выйти на «материальные следы».

Теперь же завкадрами ГПУ Дунас вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации. 

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика