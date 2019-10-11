Зеленскому пожаловались, что экс-прокурор Николаевщины Дунас «отжимал землю» у людей

Президент Украины Владимир Зеленский спросит у генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, был ли причастен бывший глава прокуратуры Николаевской области Тарас Дунас к «отжиманию земли».

Об этом Зеленский ответил журналисту 10 октября.

В ходе 14-часового пресс-марафона один из журналистов спросил у главы государства, общается ли он с обычными украинцами о проблемах в стране. В качестве примера он привёл Николаевскую область, в которой, по его словам, недовольны новым назначением Дунаса на должность и.о. начальника кадрового департамента в ГПУ.

- Николаевская область, где прокуроры отжимали землю у населения, а потом один из них Дунас – он сейчас и.о. начальника департамента кадров ГПУ. Люди в Николаевской области не очень довольны, - сказал журналист.

В свою очередь Зеленский уточнил фамилию и нынешнюю должность Дунаса и записал их в блокнот.

- Спрошу, - ответил глава государства.

Ранее предприниматели из Коблево возмутились, что органы прокуратуры своими исками благодаря несовершенному законодательству уничтожают легальный бизнес, а незаконный в этой курортной зоне продолжает процветать. В тоже время прокуратура Николаевской области при Дунасе регулярно рапортовала, что «возвращает государству» участки земли в курортной зоне. Хотя в одном из таких случаев прокуратура пыталась отобрать землю у компаний, которые инвестировали деньги в базу отдыха, находящуюся рядом с участком матери руководителя Николаевской местной прокуратуры №1 Дмитрия Левицкого.

Как известно, Тарас Дунас был назначен прокурором Николаевской области в июле 2016 года. Стоит отметить, что за время работы прокуратуры Николаевщины под руководством Тараса Дунаса большое количество резонансных дел так и осталось нерасследованными, закрытыми, либо суд вынес оправдательный приговор.

Например, 23 ноября 2017 года Заводский районный суд Николаева оправдал обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко. Кроме того, в начале 2018 года стало известно, что в полиции закрыли громкое «инсулиновое дело», в котором фигурировали экс-глава облздрава Маргарита Капуста и вице-губернатор Оксана Янишевская. Прокурор Николаевской области Тарас Дунас в свою очередь возложил всю вину на суд, который якобы «не дал возможности выйти на «материальные следы».

Теперь же завкадрами ГПУ Дунас вынуждает прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации.