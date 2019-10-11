Продажу земли иностранцам отложат до 2024 года, - премьер Гончарук

Обновленный законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения устанавливает запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона. Из главного: компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3-х лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет», - говорится в Facebook главы правительства.

Автор законопроекта, глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский на брифинге в пятницу рассказал, что в Украине более 1300 компаний, «которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам». Лишать их права на покупку земли, по мнению авторов законопроекта, несправедливо.

- Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года, – цитирует Сольского «БизнесЦензор».

До 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства.

Также существенно снижен антимонопольный лимит.

- На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%, – рассказал Сольский.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский опроверг страшилки про рынок земли.

Отметим, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.