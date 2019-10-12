Экс-посла США Йованович уволили, потому что она отказалась неофициально давить на украинских чиновников, - СМИ

Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на «Associated Press» и бывшего дипломата, который обсуждал эту ситуацию с Йованович.

Источник утверждает, что Йованович настаивала, чтобы просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани о проведении расследований передавали украинским чиновникам через официальные каналы, а не «оффлайн, лично, неформально» через нее.

Экс-дипломат пояснил, что традиционно Государственный департамент пользуется договорами о взаимной правовой помощи, согласно которым США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в рамках уголовных расследований.

Йованович планировала дать показания в Палате представителей Конгресса в рамках расследования о возможном давлении президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Ранее издание «The Wall Street Journal» сообщило, что Трамп распорядился отозвать Мари Йованович с должности посла в Украине после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани относительно препятствования Йованович в расследовании дела против компании Burisma, которая относится к сыну Байдена – прямого конкурента Трампа.

Ранее аналитик американского центра Атлантический совет (Atlantic Council) Андреас Аслунд заявлял, что Джулиани причастен к увольнению Мари Йованович. Впрочем, в Госдепе завершение работы Йованович назвали плановым.