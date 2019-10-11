Главного претендента на должность гендиректора «Укроборонпрома» Тимофеева «сбили» оппоненты, - Абромавичус

Гендиректор концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус заявил, что в прошлом главного претендента на соответствующую должность Алексея Тимофеева «сбили оппоненты».

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

- На самом деле, я целую команду агентов изменений, можно так сказать, предложил президенту, на что он сказал «окей», но потом произошла история, где наши оппоненты сбили Алексея Тимофеева, который был самым главным претендентом занять эту должность, — сообщил он.

В то же время Абромавичус не уточнил, кто именно выступал «оппонентами», однако заявил, что те использовали «не самые хорошие приемы, включая публичные».

- И тогда президент в очередной раз, на самом деле, меня попросил пойти, возглавить концерн, потому что прошлый менеджмент уже и устав самого большого спецэкспортера начал менять практически под себя, начался „слив“ достаточно чувствительной информации про отдельные операции, контакты в компании Укроборонпром, и уже было не до времени продолжать конкурс, — сказал гендиректор госконцерна.

Напомним, в августе этого года сообщалось, что Кабмин Гройсмана согласовал нового главу «Укроборонпрома» и передал Президенту представление на его назначение.