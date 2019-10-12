Прокуратура США завела дело на адвоката Трампа за деятельность в Украине, – NYT

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани - адвоката президента страны Дональда Трампа.

Об этом пишет «The New York Times» со ссылкой на источники, передает «Левый берег».

«Делом занимаются федеральные прокуроры Манхэттена, их заинтересовало, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме в ходе своей работы в Украине», - говорится в материале.

В частности, прокуроры изучают попытки личного адвоката Трампа подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Расследование связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фурмане. Их обвинили в нарушении правил финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.

Кроме того, Парнасу и Фурману вменяют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.

Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц, пишет газета.

По данным издания, чтобы причинить вред Йованович и другим «целям Трампа», Джулиани передал собранные материалы некому американскому чиновнику и поддерживающему президента колумнисту.

По закону, гражданин США должен сообщить Минюсту о любых контактах с властями или СМИ в Штатах по указанию зарубежных политиков или чиновников, вне зависимости от того, платили ли им за представительство.

Сам Джулиани считает, что прокуроры не могут предъявить ему обвинения в лоббизме, так как он работал от лица Трампа, а не сотрудников украинского надзорного ведомства.

По данным «Washington Post», бывший посол Йованович на слушаниях перед комиссией Конгресса заявила, что ее отставка, произошедшая весной этого года, была связана с давлением со стороны Трампа и безосновательными обвинениями со стороны Джулиани и его окружения.

Йованович рассказала, что планировала оставаться в Киеве до 2020 года, но ей приказали первым же рейсом лететь в Вашингтон. В Госдепе ей сообщили, что на ведомство усиленно давили с лета 2018 года, требуя убрать ее с Украины.

Напомним, как «Associated Press» сообщило, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.