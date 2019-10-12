Новый обмен пленными на решающем этапе и сложнее, чем предыдущий, – глава МИД

Процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ находится на завершающей стадии и предусматривает участие в обмене нескольких групп людей и сложнее, чем предыдущий процесс.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью «Радио Свобода».

Как известно, 3 октября глава МИД анонсировал масштабный обмен пленными с РФ.

«В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. И я просто стараюсь не говорить ни о датах, ни о количестве обмена, никаких не давать данных. Потому что действительно судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни дать, извините, я не могу вам сказать», – сказал Пристайко.

На уточняющий вопрос, кто эти люди: «те, кто на Донбассе, или те, кто в Крыму или в России», Пристайко ответил:

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Среди них есть группы все и даже еще одна группа тоже там. Скажем так, три группы людей, мы хотим обменять», – сказал он.

Напомним, как 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера» и записал видеообращение.