Бизнесменов Парнаса и Фрумана об увольнении посла США Йованович просил Луценко, – NBC

Неназванным украинским топ-чиновником, который упоминается в обвинительном акте прокуратуры США, и просил недавно задержанных американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана оказать содействие в устранении Мари Йованович с поста посла США в Украине, является бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Об этом сообщает американский телеканал «NBC News», ссылаясь на информированного собеседника, передает «Левый берег».

Парнасу и Фруману вменяют нарушение правил финансирования политических компаний, в том числе сокрытие источников происхождения средств.

«Они продают политическое влияние, не только преследуя собственные финансовые интересы, но и преследуя политические интересы одного зарубежного должностного лица, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине», - говорится в материалах обвинения. По данным «NBC News», эти должностным лицом был именно Луценко.

Парнас и Фруман виделись с высшим руководством Украины, а также организовывали встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани. В частности речь идет о встрече Джулиани с бывшим украинским Генпрокурором Юрием Луценко.

Напомним, как «Associated Press» сообщило, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.

Позже газета «The New York Times» сообщила, что федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани - адвоката президента страны Дональда Трампа. Это расследование также связано с задержанием Парнаса и Фрумана.

Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц, пишет газета.