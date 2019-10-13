Глава МИД Пристайко заявил, что Донбасс может ждать «кипрский сценарий», если Украина не договорится с Россией

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украину может ждать участь Кипра, когда в результате вооруженного конфликта государство было разделено.

Об этом дипломат рассказал в интервью «Радио свобода».

Кипрский сценарий глава МИД назвал вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках Нормандского формата.

- Надо честно говорить со своим народом, 5 лет «минского процесса» не дали результатов. Надо искать другой процесс, если на это готовы наши партнеры западные. Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития. Может быть «кипрский вариант» развития, когда государство знает, что оккупант «оттяпал» территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа выбрали для себя, - сообщил Пристайко.

Отметим, что в 1974 году в результате Кипрского конфликта остров разделился на две части: южную, контролируемую греко-киприотами, и северную, контролируемую Турцией (не признанный в мире Северный Кипр).

Обе части острова разделяет так называемая «Зеленая линия» - буферная зона, которая охраняется миротворцами ООН. Этот фактор обусловливает отсутствие войны, что позволяет греческой части Кипра активно развиваться.

Напомним, ранее глава МИД Пристайко заявлял, что Украина хочет провести местные выборы и на оккупированном Донбассе. Позже глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, заявил, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».