Досрочных местных выборов нет на повестке дня, - глава фракции «Слуга народа»

На повестке дня нет вопроса о досрочных местных выборах.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью «Левому берегу».

«К 8 декабря успеть было изначально нереально — какая-то фантазия», — заявил он.

Ранее в одном из законопроектов о столице от депутатов СН 8 декабря фигурировало как дата досрочных выборов в Киеве.

«Выборы весной не подходят СН из-за того, что к этому времени будет очень сложно сформировать списки от партии — потребуется 149 000 кандидатов. Вы должны понимать, что нет смысла затевать досрочные выборы, если мы на них не победим, если не готовы ни институционально, ни кадрово», — добавил Арахамия.

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявили, что местные выборы могут пройти по мажоритарной системе.