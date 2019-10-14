Программист создал операционную систему для постапокалипсиса

Программист Вергилий Дупрас разработал операционную систему с открытым кодом Collapse OS, которая сможет работать в условиях постапокалипсиса.
Об этом пишет Vice.
По словам разработчика, операционная система будет работать на компьютерах, которые люди создадут из «найденных в постапокалиптической свалке деталей». Для запуска системы будет достаточно 8 килобайт свободного дискового пространства и 56 килобайт оперативной памяти.
Также Collapse OS можно будет запускать на устройствах похожих на кассовые аппараты, музыкальных инструментах и калькуляторах.
Операционная система сможет работать с текстовыми файлами, любыми накопителями, а также копировать и перезапускать себя.
Дупрас считает, что угроза апокалипсиса достаточно реальная, но не произойдет в ближайшем будущем.
«Я разработал систему, чтобы подготовить население к тому времени, когда оно не сможет массово производить электронику, но компьютеры все равно будут востребованы», — сказал программист.