Программист создал операционную систему для постапокалипсиса

Программист Вергилий Дупрас разработал операционную систему с открытым кодом Collapse OS, которая сможет работать в условиях постапокалипсиса.

Об этом пишет Vice.

По словам разработчика, операционная система будет работать на компьютерах, которые люди создадут из «найденных в постапокалиптической свалке деталей». Для запуска системы будет достаточно 8 килобайт свободного дискового пространства и 56 килобайт оперативной памяти.

Также Collapse OS можно будет запускать на устройствах похожих на кассовые аппараты, музыкальных инструментах и калькуляторах.

Операционная система сможет работать с текстовыми файлами, любыми накопителями, а также копировать и перезапускать себя.

Дупрас считает, что угроза апокалипсиса достаточно реальная, но не произойдет в ближайшем будущем.