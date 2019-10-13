На выборы в польский сейм идет украинка, которая намерена заниматься вопросами мигрантов

В Польше на выборы в парламент баллотируется представитель украинской диаспоры Мирослава Керик, которая идет в Сейм от оппозиционной политической силы «Гражданская коалиция».

Об этом сообщает «ТСН».

Свое решение побороться за депутатский мандат она объясняет тем, что сотни тысяч новых граждан Польши требуют выразителя своих интересов в законодательном органе страны.

Так, Мирослава Керик 17 лет живет в Польше и 10 лет руководит фондом «Наш выбор», который занимается поддержкой украинских мигрантов.