На выборы в польский сейм идет украинка, которая намерена заниматься вопросами мигрантов

В Польше на выборы в парламент баллотируется представитель украинской диаспоры Мирослава Керик, которая идет в Сейм от оппозиционной политической силы «Гражданская коалиция».
Об этом сообщает «ТСН».
Свое решение побороться за депутатский мандат она объясняет тем, что сотни тысяч новых граждан Польши требуют выразителя своих интересов в законодательном органе страны.
Так, Мирослава Керик 17 лет живет в Польше и 10 лет руководит фондом «Наш выбор», который занимается поддержкой украинских мигрантов.
«Прежде всего в парламенте я бы хотела заниматься украинцами, украинской диаспорой, теми, которые приехали и здесь живут, украинскими мигрантами, которые не имеют права голоса, но которые здесь работают и работают на польскую экономику. И тоже в целом мигрантами, которые приехали сюда и живут здесь, создали новые диаспоры - мы говорим о вьетнамцах, белорусах, людях других национальностей, которые много лет уже живут в Польше. Своим лозунгом «украинка в Сейм» я хочу показать, что мы являемся частью этого общества. Мы здесь работаем, живем, платим налоги, мы тоже должны принимать участие и быть представлены в политикуме, и что нас не слышат, а стоит, чтобы нас услышали. Ведь польское общество хочет видеть свою страну открытой, толерантной», - сообщила Керик в интервью ТСН.