Президент Турции впервые после после аннексии Крыма принял российскую делегацию

Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье, 13 октября, впервые после оккупации Россией Крымского полуострова принял российскую делегацию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на российское информационное агентство «РИА-Новости», которое обнародовало фото соответствующего приема.

Как сообщается, сегодня в Стамбуле состоялась официальная встреча российской делегации для участия в международных мероприятиях, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму.

В составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два депутата Госдумы от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

МИД Украины ситуацию пока не комментировал.

Напомним ранее Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не признавала и не признает аннексию Крыма.