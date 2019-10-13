В Николаеве двое мужчин избили водителя троллейбуса из-за просьбы оплатить за проезд или покинуть транспорт

В воскресенье, 13 октября рано утром, в Николаеве двое неизвестных мужчин избили водителя троллейбуса, который попросил их оплатить за проезд или покинуть транспорт.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс».

Инцидент произошел в шестом часу утра на остановке «1-е КП», когда троллейбус #3036 курсировал вторым маршрутом в направлении микрорайона Намыв. Перед этим в салон зашли двое мужчин 20-25 лет. Один спросил у водителя, какова стоимость проезда, водитель ему ответил, однако второй мужчина оттащил первого и сказал, что ничего платить не нужно.

На остановке «1-е КП» водитель спросил, будут ли молодые люди оплачивать за проезд, или возможно у них есть документы на льготный проезд, на что они агрессивно ответили, что не будут ничего оплачивать и хотят ехать бесплатно. Тогда водитель предложил им покинуть салон троллейбуса. Один из мужчин набросился на водителя в кабине. В ходе драки было разбито лобовое стекло троллейбуса, а водитель получил ушиб мягких тканей лица.

«Он бил меня кулаками по голове и лицу. Разбил очки, выбил зуб», - рассказал водитель.

При этом отмечается, что в то время мимо проезжала полийцейскяа машина и водителю троллейбуса через окно удалось привлечь внимание полицейских. Увидев это, нападающий убежал, но потерял при этом сумку с мобильным телефоном и деньгами.

«Водителя доставили в травмпункт и предварительно диагностировали ушибы. Далее на водителя ждут дополнительные обследования. Водитель написал заявление в полицию. Ведутся следственные действия сотрудниками ГУ НПУ в Николаевской области», - говорится в сообщении.

Напомним, как 9 августа в Николаеве пассажир маршрутного такси №1 ударил по голове отверткой водителя коммунального автобуса, который курсирует по маршруту №51, а также разбил левое боковое зеркало заднего вида.