«Ради памяти героев - этот день должен пройти мирно», - силовики заявили о готовности обеспечить порядок в День защитника Украины

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины призвали участников политических митингов и шествий провести мирно День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Об этом говорится в совместном обращении силовиков.

«Многие завтра примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях, шествиях, посвященных этой дате. Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждого украинца! Сотрудники Министерства внутренних дел, служащие Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и сотрудники Службы безопасности - часть нашего общества. Каждый 3-й полицейский, нацгвардеец и сотрудник СБУ - участник АТО. У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца!» - говорится в сообщении.

В ведомствах сообщили, что готовы обеспечивать права граждан и общественный порядок.

«Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина. Мы хорошо помним события 31 августа 2015, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 получили ранения. Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!» - сообщили в МВД.