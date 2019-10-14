На Николаевщине продолжают разрабатывать Стратегию развития области до 2027 года

В Николаевской ОГА обсудили три сценария развития, по которым область будет развиваться следующие 7 лет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-губернатор Николаевщины Александр Кушнир.
"Провели важную встречу в рамках разработки проекта Стратегии развития области до 2027 года. Кроме органов власти присоединились представители бизнеса, ученые и общественность", - написал Кушнир.
По его словам, во время встречи были представлены результаты тщательного анализа социально-экономического развития за 5 лет и сформированы факторы SWOT-анализа с помощью которых предложено определить влияние на дальнейшее развитие.
"Обсудили три сценария развития, по которым область будет развиваться следующие 7 лет (инерционный - «дела идут, как обычно», оптимистичный - активное внедрение реформ, инноваций, структурных изменений, а также реалистичный - медленные процессы реформ и трансформаций + не готовность населения к резких изменений)", - написал вице-губернатор Николаевщины.