На Николаевщине продолжают разрабатывать Стратегию развития области до 2027 года

В Николаевской ОГА обсудили три сценария развития, по которым область будет развиваться следующие 7 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-губернатор Николаевщины Александр Кушнир.

"Провели важную встречу в рамках разработки проекта Стратегии развития области до 2027 года. Кроме органов власти присоединились представители бизнеса, ученые и общественность", - написал Кушнир.

По его словам, во время встречи были представлены результаты тщательного анализа социально-экономического развития за 5 лет и сформированы факторы SWOT-анализа с помощью которых предложено определить влияние на дальнейшее развитие.