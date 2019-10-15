Приближенный к Трампу бизнесмен, замешанный в скандале с увольнением посла США, оказался владельцем «Дормашины» в Николаеве

Игорь Фруман и Дональд Трамп Один из задержанных в США из-за политического скандала бизнесменов, Игорь Фруман, оказался владельцем помещений бывшего завода «Дормашина» в Николаеве.

Об этом сообщает «Думская».

Как известно, бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса федеральная прокуратура США подозревает в нарушении закона при финансировании избирательной кампании Президента Трампа. В материалах обвинения также говорится, что Парнас и Фруман преследовали политические интересы должностного лица из Украины, добиваясь отставки посла США в Киеве Мари Йованович.

Позже издание «NBC News» сообщило, что этим чиновником был Генеральный прокурор Луценко. Парнас и Фруман виделись с высшим руководством Украины, а также организовывали встречи с адвокатом Трампа Руди Джулианини. Сам Луценко отрицает эту информацию.

«Есть у «спонсора Трампа» и недвижимость в Николаеве, в частности корпуса бывшего завода «Дормашина» на Центральном проспекте. Часть их разрушена, часть используется в качестве бизнес- и торгового центров», – отмечает издание.

Это имущество записано на фирму «Аврора и Ко», принадлежащую сыну Фрумана Вячеславу и его партнеру Андрею Колесову (связан с экс-губернатором Николаевской области в 2014-2016 годах Вадимом Мериковым. Кстати, у «Авроры» серьезные долги по налогам и сборам — больше 8 миллионов гривен.

Интересно, что все бывшие и нынешние партнеры Фрумана были или остаются членами партии «Батьківщина».

В 2012 году состояние Игоря Фрумана оценивалось в 28,9 миллионов долларов США. Он был на 195-й позиции в ТОП-200 самых богатых людей Украины, составленном журналом «Фокус». После 2012-го в подобных рейтингах он не фигурировал.

По данным «Думской», последний раз Игорь Фруман находился на территории Украины в апреле этого года.

Фруман родился 31 июля 1966 в Беларуси. В 1980-х переехал на ПМЖ в Соединенные Штаты, получил гражданство этой страны, но сразу после распада СССР переехал в Одессу, где начал строить свой бизнес.

Помогла ему в этом удачная женитьба. В 2005 году он расписался с Елизаветой Наумовой, дочерью Валерия Наумова, который в советское время был директором магазина «Овощи-фрукты» на Дерибасовской (там, где сейчас ресторан Савелия Либкина «Стейкхаус»), а потом выкупил это помещение и превратился в серьезного бизнесмена.

Вместе с женой Фруман основал компанию Otrada Luxury Group. Среди ее активов — сеть бутиков, автосалоны, гостиница «Отрада», ряд ресторанов, один из которых находится в Киеве (Buddha-Bar), и пляжный клуб во все той же Отраде. На Уютной улице (район Музкомедии) коммерсанты построили элитные жилкомплексы «Аркада» и «Аркада де люкс». Собственно, именно в них Фруман и проживает, когда находится в нашем городе.

Еще в 1997 году Фруман с партнерами приобрели Балтский молочно-консервный комбинат (выпускал продукцию под маркой «Ласуня»), который они быстро довели до полного и окончательного банкротства. Причем сделали это не по причине глупости или из садистских соображений, тем более, что какое-то время при них БМКК вполне успешно работал, а потому что набрали от имени предприятия кучу долгов на десятки миллионов долларов, которые решили не отдавать.

В 2017 году Фруман разошелся с женой. Сейчас они находятся в состоянии бракоразводного процесса и, мягко говоря, не дружат.

Согласно ЕГРПОУ, сейчас Игорь Фруман является учредителем всего одной фирмы — «Украинской логистической компании», единственным видом деятельности которой указано «складское хозяйство». Кроме того, он числится среди участников ОСМД «ПРЕСТИЖ-9» (это и есть «Аркада» на Уютной).

«Логистическая компания» арендует у государства дорогостоящий земельный участок промышленного назначения в Беляевском районе, прямо у трассы Одесса-Киев. Его площадь — 3 гектара.

Самому Фруману принадлежат три участка общей площадью 10 гектар в Любашевском районе, тоже возле автодороги Е-95. Причем, что характерно, они относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

Как известно, в Украине действует мораторий на куплю-продажу таких угодий, поэтому купить их Фруман не мог. Скорее всего, бизнесмен получил участки в наследство (такая схема отчуждения сельхоземель распространена). Правда, он иностранец, и согласно Земельному кодексу, доставшиеся ему в качестве наследства земли должны были быть проданы в течение года. Как видим, этого не произошло. Почему — надо выяснять.

Еще Фруману через упомянутую «Украинскую логистическую компанию» принадлежат два строения в курортной зоне Одессы — по адресу переулок Кренкеля, 2а и 2б. Площадь одного — 363,3 квадратных метра, второго — 181,8 квадратных метра. Это строения бывшей спасательной станции пляжа «Дельфин». Сейчас под ними оформляют немаленький земельный участок. По некоторым данным, там появится ресторан и отель. Правда, строить, насколько нам известно, планирует не сам украинский американец, а его новые одесские партнеры, которые уже арендуют часть пляжа под будущим отельным комплексом.

Лев Парнас и Игорь Фруман (второй и третий слева) в американском суде, 10 октября 2019 года

Лев Парнас тоже родом из нашей страны, но, в отличие от Фрумана, покинул ее совсем ребенком — в 1976 году, когда ему было всего четыре года. По данным Русской службы ВВС, в начале 90-х он попытался заняться бизнесом, продавая бытовую электронику и организуя контейнерные перевозки товаров из США в республики бывшего СССР, а затем работал брокером в нескольких компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами. В 1990-е и в начале 2000-х Парнас использовал имя «Ларри Парнелл» и был совладельцем как минимум трех брокерских компаний в штате Флорида.

В 2001 году прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против одной из фирм — Euro-Atlantic Securities, обвинив владельцев в связях с организованной преступностью. В 2003-м власти отозвали лицензию у еще одной брокерской компании, Aaron Investment Group, где Парнас был совладельцем, после отказа выплатить штрафы за допущенные финансовые нарушения. И, наконец, в 2009 году лицензии лишилась еще одна фирма, в которой работал бизнесмен — Basic Financial, LLC.

В начале 2018 года предпринимателя выселили из дома в местечке Бока Ратон, неподалеку от Майами, после того, как он не смог выплатить аренду, составлявшую 5500 долларов в месяц. За три года до этого по точно такой же причине лишилась офиса во Флориде и одна из компаний, принадлежавших Парнасу.

В прошлом году предприниматель предстал перед судом после того, как бывший деловой партнер обвинил его в отказе вернуть долг размером в 500 тыс. долларов. Деньги Лев Парнас взял на производство в Голливуде фильма под названием «Анатомия наемного убийцы» (Anatomy of an Assassin).

Напомним, как «Associated Press» сообщило, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.

Позже газета «The New York Times» сообщила, что федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани - адвоката президента страны Дональда Трампа. Это расследование также связано с задержанием Парнаса и Фрумана.

Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц, пишет газета.