«Согласия на публикацию американской стороне никто не давал»: Экс-посол Украины в США о стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Администрация Дональда Трампа не согласовывала с Офисом Президента Украины Владимира Зеленского снятие грифов секретности и самой публикации стенограммы переговоров двух президентов.

Об этом сообщил бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый в интервью «Левому берегу».

– Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы. Существуют дополнительные моменты, когда речь идет о транскрипте (как это происходило с переговорами Трампа и Зеленского). Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не предоставлял, - сообщил Чалый.

Дипломат отметил, что о нюансах переговоров всегда знают лидеры и их команды, но безопасность и конфиденциальность такого рода общения обеспечивают третьи стороны.

Чалый выказал обеспокоенность, что подобное вновь может повториться.

– Я боюсь только одного: что мы позволим другим странам публиковать разговоры нашего Президента без нашего на то согласия, - сказал он.

Дипломат полагает, что после инцидента с публикацией расшифровки телефонных переговоров Трампа и Зеленского необходимо отдавать предпочтение личным контактам для общения на наивысшем уровне.

Напомним, ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести расследований по приказу других стран.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.