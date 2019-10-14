Одесского губернатора «защитили» от неудобных вопросов журналистов – заместитель увел его с брифинга

Новый глава Одесской ОГА Максим Куцый устроил небольшой брифинг для СМИ, который сорвал его заместитель Виталий Свичинский.

Об этом сообщает «Думская».

Неприятный инцидент произошел возле областной государственной администрации, после окончания торжественных мероприятий в честь Дня защитника Украины.

Журналистка «Думской» Влада Кузьмина задала председателю ОГА несколько вопросов, на которые Максим Куцый начал отвечать, но Свичинский, грубо прервав и шефа, и репортера, сказал, что «у него много дел, а пресс-конференция будет спланирована отдельно». После этих слов под неодобрительные возгласы журналистов он увел Максима Куцого с брифинга.

«Видимо, дурной пример Юлии Мендель заразителен», - отмечает издание.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Зеленского оттолкнула журналиста, который хотел задать ему вопрос.