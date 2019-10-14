Премьер-министр Гончарук побывал на вечеринке ветеранов АТО, где выступали правые группы

В Киеве премьер-министр Алексей Гончарук 13 октября побывал на вечеринке ветеранов войны на Донбассе.

Фото и видео с вечеринки опубликовала в Facebook министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда (Гаврилюк).

- Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом… Мы на вас работаем, я на вас работаю, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы Украина стала по-настоящему сильной, чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших парней и девушек, которые каждый день жертвуют своими жизнями, своим временем, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить. В свободной и успешной Украине, - обратился Гончарук к ветеранам.

«Новинарня» сообщает, что Veterans Strong Party стала заключительным аккордом фестиваля «Дни защитников Украины», инициированного и организованного ветеранами войны с Россией накануне 14 октября. В Docker Pub выступили группы «Сокира Перуна», «Кому вниз» и FRAM.

Благотворительный концерт проводился при поддержке «Движения ветеранов Украины» и патриотического движения «Достоинство нации». Входной билет стоил 100 гривен, все собранные средства будут переданы на Главный киевский военный госпиталь.

«Левый берег» пишет, что вечеринку, по данным лидера националистической организации «С14» Евгения Карася, организовал Андрей Медведько, участник российско-украинской войны на Донбассе, подозреваемый в убийстве Олеся Бузины.

Справка:

«Сокира Перуна» - рок-группа из Киева, основанная в 1998 году. В разное время её стилистика варьировалась от панк-рока до присущего нью-металлу исполнения, есть и акустические произведения. Сам коллектив, в начале создания, позиционировался как украинский white power rock. В лирике в начале преобладали темы неонацизма и «белой силы». Со временем большинство текстов были посвящены патриотизму, национализму и другой тематике.

Кому вниз – украинская рок-группа, в текстах которой используются патриотические и фольклорные мотивы.

F.R.A.M - музыкальный этно-рок коллектив из Киева.