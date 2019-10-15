США вводят экономические санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции из-за операции «Источник мира» на территории Сирии.

Об этом говорится заявлении Трампа.

Санкции будут введены в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии».

Президент США также заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

«Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути», – отметил он.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Напомним, что 9 октября Турция начала военную операцию в Сирии. Анкара утверждает, что цель вторжения – установление 30-километровой зоны безопасности к югу от её сирийской границы. Там находятся курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими.

Турция заявляет, что намерена создать на «освобожденной» части Сирии «безопасную зону», куда она сможет переместить большое количество из 3,6 миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас на ее территории.

12 октября в Турции заявили, что подразделения турецкой армии установили контроль над 20 населенными пунктами, которые расположены на севере Сирии, а также об «уничтожении 415 террористов».

В ООН заявили, что на северо-востоке Сирии более 130 тысяч человек были вынуждены покинуть места своего проживания из-за наступления турецких войск.