У Зеленского планируют создать при Минветеранов Совет семей погибших во время боевых действий на Донбассе

В Министерстве по делам ветеранов планируют создать Совет семей погибших во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Такое решение было принято в ходе встречи Президента Владимира Зеленского и Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды с членами семей погибших во время боевых действий.

«Семьи должны всегда чувствовать крепкую поддержку со стороны государства! Именно поэтому, мы создадим Совет семей погибших при Минветеранов. Также с профильным министром мы ознакомимся со всеми делами, которые касаются семей погибших, и в ближайшее время поможем их решить. Все вопросы по, по мнению семей, фактам незаконного расследования гибели военнослужащих будут под моим личным контролем!» - написал Премьер-министр.

По словам Гончарука, в ближайшее время будет внесён закон о статусе ветеранов, в котором будет прописана формулировка понятия «члены семей погибших в АТО/ООС» и социальные гарантии для них.

«Доработать вместе с профильным министерством законопроект Президент поручил до 15 ноября. Глава государства в свою очередь готов предоставить ему статус неотложного!» - отметил Гончарук.

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал создание Единого госреестра ветеранов.