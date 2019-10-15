Заседание Верховной Рады: Нардепы рассмотрят изменения в судейском самоуправлении и наказание для коллег-прогульщиков ОНЛАЙН

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Верховная Рада во вторник, 15 октября, рассмотрит законопроекты относительно органов судейского самоуправления, о прекращении возмещения расходов в случае пропуска народными депутатами заседаний без уважительных причин, внедрение электронного документооборота в парламенте, внесение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе и другие.

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12:33 Кроме вышеупомянтых законопроектов, которые рассмотрят во втором чтении, парламентарии в первом чтении примут решения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

Тарас Леонтян

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