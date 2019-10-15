Рябошапка назначил прокурором Львовщины 33-летнюю Ирину Диденко

Во вторник, 15 октября, коллективу прокуратуры Львовской области представили нового руководителя – Ирину Диденко.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Среди приоритетных направлений для региональной прокуратуры первый заместитель Генпрокурора Виталий Касько определил борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов - сигарет, алкоголя и тому подобного, а также ликвидацию так называемых «налоговых ям», борьбу с наркотрафиком, киберпреступностью, противодействие торговле людьми.

Также он назвал основные проблемы, стоящие перед органами прокуратуры в последнее время: это дробление уголовных производств, направление их в другой орган расследования, изменение органа расследования, изменение группы прокуроров, изменение подследственности из-за неэффективности.

«Хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Я вас очень этому призываю. Почистите свои Авгиевы конюшни», - призвал Виталий Касько.

«И наконец, на чем хочется сконцентрировать ваши усилия, чтобы вы не только привлекали виновных лиц к уголовной ответственности, но и пытались лишить преступника материальной выгоды, которую получает - это обычная мировая практика. Направляйте свои усилия, чтобы найти и арестовать преступные активы», - отметил Виталий Касько.

В свою очередь, Ирина Диденко поблагодарила за оказанное доверие руководству Генеральной прокуратуры и призвала коллектив, несмотря на сложные условия, совместно работать на результат.

Также она написала о назначении на своей странице в Facebook.

Справка: Диденко Ирина Викторовна - старший советник юстиции. Родилась 6 августа 1986 года в городе Немиров Винницкой области. Училась в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимала должности от помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области. С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Украины.