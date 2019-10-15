Губернатор Стадник пришел на городскую комиссию по ЖКХ, чтобы «поддержать» Головченко, который не освобождает помещение школы №37

Во вторник, 15 октября, глава Николаевской ОГА Александр Стадник посетил городскую комиссию по вопросам ЖКХ, чтобы разрешить ситуацию сложившуюся вокруг школы №37, где ютятся ученики морского лицея и «Колледж прессы и телевидения», хотя последний гороно попросило покинуть помещение еще 30 июня. Депутаты должны были принять окончательное решение касательно предоставления нового помещения колледжу, однако этого сделано не было.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Причину своего появления на комиссии Александр Стадник объяснил тем, что узнал о спорном вопросе со школой №37 и хочет правильно поступить, «чтоб и детям было хороши, и СМИ было хорошо».

— Я понимаю, что дети – святое, а СМИ там находятся и работают, они не против, чтоб дети там находились, это однозначно. Единственный вопрос, как правильно это сделать, чтоб было удобно всем: чтоб дети оперативно заехали, чтоб СМИ спокойно собрало оборудование, чтоб они быстро и оперативно смогли найти какое-то помещение. Чтобы потом не получилось так, что СМИ скажут, что вы должны выехать, но они технически не могут этого сделать, так как есть какие-то моменты, процедуры. Я думаю, что комиссии для этого собирается, чтобы отстоять позиции обеих сторон. Мы с вами и дети, и СМИ, мы все живем в этом городе, а потому мы должны принять такое решение, чтобы оно было честным для всех. Нужно чтобы они (колледж, – ПН) нашли помещение, или мы им нашли помещение, так как это СМИ, которое освещают нашу с вами Николаевскую область и выходят в прямые эфиры. Есть распоряжение Администрации президента, что все СМИ, которые освещают жизнь украинцев, должны быть в приоритете, как и все остальные люди, – отметил Александр Стадник.

Директор колледжа прессы и телевидения Глеб Головченко объяснил присутствующим, что с переездом могут быть сложности, ведь телеканал вещает 24 часа и им нужно успеть перевезти всю аппаратуру, а это может затянуться на несколько месяцев.

— Это не просто, как собрать как книжки. Мы должны понимать куда мы будем переносить аппаратуру, где она будет размещаться. Для чего нам понимать, куда мы переезжаем? Есть определенные технические условия по демонтажу и переносу оборудования, которое может занять около двух месяцев. Нам нужно помещение, которое по параметрам будет подходить под размещение всей техники. Мы только тогда сможем говорить о каких-то сроках, – пояснил Глеб Головченко.

В свою очередь, начальник отдела приватизации коммунального имущества горсовета Виктор Богданов сообщил, что мэрия может предложить альтернативный вариант колледжу - это помещение по Адмиральской, 41. После этого, губернатор Николаевской области попросил сегодня же показать это помещение Глебу Головченко.

— Начальник управления едет и показывает вам помещение, а вы смотрите. Если оно подходит, вам сразу готовят просчет, а вы уже приглашаете связистов, они смотрят, говорят, сколько нужно времени. Вы всех информируете, что вам нужен месяц или полтора. Прописываем сроки, чтоб и родители понимали, чтоб мы все понимали, – заявил Александр Стадник.

В тоже время, депутат Евгений Рымарь возмутился тем, что городской бюджет недополучает денег, ведь коммерческая структура (Колледж прессы и телевидения, - ПН) занимает помещение городской школы на льготных условиях и платит за аренду в год по 1 гривне. При этом, депутат Игорь Копейка акцентировал внимание Глеба Головченко на том, что с новым помещением таких льгот не будет и им придется платить полную стоимость аренды, поэтому он предложил подыскивать помещение по меньше.

Директор морского лицея Татьяна Геллер рассказала, что на третьем этаже, где расположен колледжа прессы, есть перегородка, которая нарушает пожарную безопасность, ведь она захламлена. И при чрезвычайной ситуации эвакуировать людей в обе стороны не удастся. В частности, она добавила, что есть предписание управления по вопросам чрезвычайных ситуаций касательно демонтажа перегородки.

Услышав это, глава Николаевской ОГА заявил, что предписание нужно выполнять незамедлительно, потому что если завтра что-то случится, будете отвечать вы (директор морского лицей, - ПН).

Родители учеников лицей интересовались, что им делать в данной ситуации, если колледж не хочет выезжать из помещений и их детям негде заниматься.

— Может нам останавливать тогда занятия и не вести детей, раз третий этаж перегорожен, - спросила одна из мам.

В итоге, члены комиссии взяли получасовой перерыв в этом вопросе, чтобы Глеб Головченко посмотрел помещение и вернулся на заседание. Глава Николаевской ОГА после обсуждения покинул заседание, но попросил, чтобы его уведомили о принятых решениях.

И пока на заседании не пропал кворум, депутаты успели согласовать несколько решений, а именно: обратиться в финдепаратмент для изыскания средств на текущий ремонт третьего этажа школы №37, куда переселяют морской лицей, потому что оно аварийное. Запросить у управления коммимущества информацию о том, уведомили ли колледж прессы и телевидения о не продлении договора аренды. Помимо этого он поддержали решение о том, чтобы отказать колледжу в продлении аренды помещений в школе №37 и предложить им взамен помещение по Адмиральской, 41.

Напомним, как руководство и учащиеся в Николаевском морском лицее, вместе со своими родителями просят городскую власть предоставить им здание для размещения учебного учреждения, ведь больше 20 лет они «живут на два корпуса», которые находятся в разных районах города.

В частности, министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы». В частности Николаевский городской совет планировал еще раз обратиться в Министерство образования Украины с просьбой передать городу в собственность Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу улица Мореходная, 2, и водную станцию на Спортивной 17/1.

После чего ректор николаевского ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что готов рассмотреть вопрос «опеки» над Морским лицеем, в связи с тем, что НУК имени адмирала Макарова отказывается помочь и не предпринимает усилий для обеспечения лицеистов.

Позже гороно Николаева нашло здание под морской лицей – в школе №37.

В начале июля гороно просило колледж прессы добровольно освободить помещение, отмечая, что договор аренды истек. При этом в управлении образования отмечали, что предлагали частному колледжу помещение взамен.

Также сообщалось, что гороно Николаева обратилось в прокуратуру за помощью с выселением колледжа прессы и телевидения из школы №37.

Родительский комитет учеников морского лицея просит выселить из их помещения - школы №37 колледж прессы и телевидения.

На прошлом заседании комиссии по вопросам ЖКХ депутаты рекомендовали управлению коммунального имущества «срочно найти равноценное помещение» для Колледжа прессы и телевидения, в замен того, которое они сейчас безосновательно занимают в школе №37. Помимо этого, депутаты хотели на следующем заседании своей комиссии, все же, увидеть директора колледжа Глеба Головченко.