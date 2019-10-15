В Минске стороны не смогли договориться о разводе войск на Донбассе, – спецпредставитель ОБСЕ

Мартин Сайдик Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом, но Киев и Донбасс не отказываются от этих планов.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».

– К сожалению, сторонам не удалось выполнить разводку сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошедшей встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем, - заявил журналистам Мартин Зайдик.

При этом, отвечая на вопрос «Интерфакса» (Interfax.ru), он заявил, что контактной группе не удалось согласовать новый график разведения.

– График обсуждали, но стороны консенсуса не дошли, - сказал Сайдик.

Напомним, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на пресс-конференции, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе, намеченное на этот день в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями, откладывается как минимум на неделю, поскольку эти населенные пункты подверглись обстрелам.

При этом, в среду, 9 октября, ветераны АТО и ООС, а также активисты Нацкорпуса пытались прорваться в Золотое Луганской области, где должны были быть разведены войска.

14 октября заместитель председателя Офиса Президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос отвода сил в Золотом Луганской области отложен.