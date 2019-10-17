Губернатор Стадник хочет отдать помещения больницы АМПУ для нужд бригады теробороны, которая собирается на учения раз в году

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник предложил отдать больницу моряков николаевского филиала «Администрации морских портов Украины» для нужд бригады территориальной обороны.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Стадник рассказал, что осмотрел здания на территории Медицинского центра николаевского филиала АМПУ вместе с начальником штаба Николаевской бригады теробороны Максимом Литвиненко и заместителем главы облсовета Андреем Кротовым. Глава ОГА заявил, что в АМПУ согласны передать корпусы в пользование штаба бригады.

«По соглашению с руководством Николаевского филиала администрации морских портов Украины, пустые здания, находящиеся на территории медицинского центра, планируем передать для базирования штаба и личного состава нашей бригады теробороны и использования их во время учений. Сейчас идет процесс передачи указанных зданий в коммунальную собственность области», - сказал Стадник.

Стоит отметить, что такое решение главы ОГА вызвало недоумение у ряда военнослужащих Николаевского облвоенкомата.

– В центре Николаева на пересечении Пушкинской и Спасской стоит многоэтажное здание областного военкомата. И в нем без особых проблем можно найти пару кабинетов для двоих человек - командира бригады и начштаба. Ведь по сути бригада теробороны состоит из этих двух человек и военнослужащих, которые постоянно находятся по месту жительства и раз в году собираются на недельные военные сборы. Непонятно, зачем им отдавать несколько помещений, если им хватит несколько кабинетов, – отметил собеседник издания в Николаевском облвоенкомате на правах анонимности.

Стоит отметить, что еще несколько лет назад глава Николаевской ОГА Савченко хотел, чтобы до 28 августа 2017 года был решен вопрос с открытием в Николаеве центра реабилитации воинов АТО. Позже стало известно, что в Николаевской облгосадминистрации рассматривают возможность создать центр реабилитации участников антитеррористической операции на базе лечебного учреждения Николаевского морского торгового порта (НМТП) и медицинского центра Администрации морских портов Украины (АМПУ) по улице Пограничной.

Позже Алексей Савченко заявил, что Администрация морских портов Украины согласовала передачу в коммунальную собственность больницы «Николаевского морского торгового порта» для создания на ее базе Центра реабилитации воинов Антитеррористической операции. В то же время депутаты облсовета на сессии 27 июля после нескольких попыток так и не приняли решение о даче согласия на безвозмездную передачу имущества морпорта и АМПУ из государственной в коммунальную собственность. Но уже 2 августа большинство проголосовало «За».

В сентябре 2018 года Савченко заявил, что профсоюз Администрации морских портов Украины не хочет, чтобы на базе медицинского центра АМПУ был создан центр реабилитации участников АТО.

Но уже в марте 2019 года в Николаевской облгосадминистрации заявили, что процесс по созданию в Николаеве Центра реабилитации воинов АТО запустился.