Сессия ВР: Нардепы продолжат рассмотрение судебной реформы Президента Зеленского

Народные депутаты сегодня продолжат рассматривать судебную реформу Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Отметим, Рада рассматривает судебную реформу уже второй день.

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09:31 Кроме того, сегодня депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект о лишении нардепов выплат за прогулы, законопроект о введении электронного документооборота.

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, а также об усилении ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств.

Кроме того, нардепы обсудят вопрос ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".