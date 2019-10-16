Сессия ВР: Нардепы продолжат рассмотрение судебной реформы Президента Зеленского

Народные депутаты сегодня продолжат рассматривать судебную реформу Президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в повестке дня Рады.
Отметим, Рада рассматривает судебную реформу уже второй день.
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09:31 Кроме того, сегодня депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект о лишении нардепов выплат за прогулы, законопроект о введении электронного документооборота.
В первом чтении будут рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, а также об усилении ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств.
Кроме того, нардепы обсудят вопрос ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требования к иностранным счетам".