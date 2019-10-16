Депутаты Харьковского горсовета поддержали «формулу Штайнмаера»

Харьковский городской совет в среду принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразил поддержку «формуле Штайнмайера».

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Мы считаем «Формулу Штанмайера» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей», - говорится в тексте обращения.

В то же время депутаты заявили, что на Донбассе должны быть расформированы все незаконные вооруженные формирования, нужно обеспечить контроль над границей, а местные выборы - провести по украинскому законодательству.

В своем обращении депутаты Харьковского городского совета требуют от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции».

«Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Отказ от нее в рамках нормандского формата лишит президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция», - сказано в документе.

Во время голосования 53 депутата поддержали обращение, 12 проголосовали против, еще двое воздержались

Харьковский горсовет стал первым органом местной власти, который выступил в поддержку, а не против «формулы Штайнмайера».

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».