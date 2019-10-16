Президент Зеленский подписал закон об отмене госфинансирования партий, которые не прошли в парламент

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, одобрил законопроект №1029 своего авторства, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью президента.

Согласно закону, все политические партии, не преодолевшие 5-процентный порог на выборах в ВР, не будут финансироваться из государственного бюджета. До этого предусматривалось, что госфинансирование получают партии, за которые проголосовали 2% избирателей.

В целом же закон дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Напомним, 2 октября нардепы отменили госфинансирование партий, которые не прошли в парламент.