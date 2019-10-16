Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи

Кабинет министров назначил Главой Госспецсвязи Валентина Петрова.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал после заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Петров согласно закону назначен на пост без конкурса, с испытательным сроком два месяца.

- Я четко поставил задачи, которые он должен сделать за два месяца. Самая главная – прекратить коррупцию в органе, - заявил премьер-министр.

Ранее Петров занимал должность руководителя Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обвинил Госспецсвязи в неэффективности и коррумпированности и анонсировал масштабный аудит ведомства.