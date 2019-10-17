СБУ подозревает бывшего заместителя министра экономики в шпионаже для спецслужб России

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует возможную работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на решение суда.

По данным следствия, с 2017 года по настоящее время экс-заместитель министра экономики, вместе с гражданином США, представителем американской компании Gray Fox Logistics и директором ГП "Украинский центр "Безопасность в ущерб обороноспособности и безопасности Украины" осуществляют действия, направленные на оказание иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности.

Сообщается, что РФ дала задание гражданину США - получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Он прибыл из России в Украину, чтобы установить контакты с сотрудниками Минэкономики и госпредприятий, которые задействованы в реализации Государственного оборонного заказа.

Он узнал о планах украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм и вступил в преступный сговор с директором ГП и экс-заместителем министра экономики.

Сообщается, что СБУ открыла уголовное производство в июне по статье "Госизмена". СБУ указывает, что фигуранты преступной схемы, заранее не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП "Безпека" и заводом "Артем" секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение государственного оборонного заказа.

Согласно данному контракту, на завод должно было быть закуплено и поставлено оборудование для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сроком исполнения до 30 декабря 2019 года.

В настоящее время в ходе досудебного расследования у СБУ возникла необходимость в проведении исследования указанного контракта экспертным путем для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства.

Суд в октябре текущего года удовлетворил ходатайство и назначил почерковедческую экспертизу.

Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов, а заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко.

Юрий Бровченко

Как известно, Служба безопасности Украины задержала заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов. по подозрению в госизмене 20 декабря. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в том числе с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем ЕС Федерикой Могерини. Позже Ежов признал вину в работе на спецслужбы РФ – благодаря сделке и «закону Савченко» он уже отбыл наказание

Напомним, что 25 июня Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в госизмене и терроризме «легкие» меры пресечения. 3 июня суд освободил Станислава Ежова из-под стражи.