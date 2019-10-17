Соратник Порошенко скандальный Гладковский пытался выехать из Украины, его задержало НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского во время его попытки выехать из страны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

- Гладковский пытался сегодня вылететь из Украины через аэропорт «Борисполь», но был задержан на границе сотрудниками НАБУ, — сказал собеседник издания.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко пишет в Telegram, что Гладковского задержали сегодня, 17 октября, в ресторане на Бориспольской трассе. Туда он поехал после того, как его в аэропорту не выпустили из Украины.

В пресс-службе НАБУ подтвердили задержание Гладковского.

«НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая сохранение тайны следствия. Детали - позже», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил источник «Преступности.НЕТ» в НАБУ, Гладковский намеревался покинуть Украину не в одиночестве, а со всей своей семьей.

Олег Гладковский Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.