Зеленский уволил главу Кривоозерской РГА Мирошниченко, которого задерживали по подозрению в получении взятки

Алексей Мирошниченко Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября уволил Алексея Мирошниченко с должности главы Кривоозерской районной государственной администрации.

Соответствующее распоряжение №349/2019-рп опубликовано на сайте Главы государства.

«Уволить Мирошниченко Алексея Владимировича с должности главы Кривоозерской районной государственной администрации Николаевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», – сказано в документе.

Напомним, как 6 февраля 2018 года полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 УК. По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальник отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги. Позже суд вернул прокуратуре обвинение на главу Кривоозерской РГА.

Также напомним, что 1 октября глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что главы РГА Николаевщины, где сейчас нет руководства, уже проходят отбор.