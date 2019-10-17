У скандального Гладковского заявляют, что он не пытался сбежать из Украины, а летел на автовыставку

Экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский, которого 17 октября сотрудники НАБУ задержали в аэропорту «Борисполь», должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель, а не пытался покинуть Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Богдан», передает «Интерфакс-Украина».

«Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации «Богдан» сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами. Поэтому такие действия не имеют ничего общего с правосудием, скорее это можно расценить как ручное управление силовыми органами», - сообщили в корпорации, приложив скан-копии приглашений.

Кроме того, в «Богдане» напомнили, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.

Напомним, 17 октября НАБУ задержало экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.