Нацполиция завела дело на чиновника АП времен Порошенко – его подозревают в хищении 149 миллионов из «Укрэксимбанка»

Национальная полиция начала расследование дела о завладении средствами «Укрэксимбанка» в особо крупном размере компаниями бывшего начальника Департамента правоохранительных органов Администрации пятого президента Петра Порошенко Дмитрия Елманова.

Об этом сообщают «Українські новини».

Речь идет о завладении средствами государственного ПАО «Укрэксимбанк» в размере более 149 млн гривен.

Как сообщается в материалах дела, в координации организованной группы лиц занимал ответственное положение руководитель Главного департамента вопросам деятельности правоохранительных органов Администрации президента Украины - Дмитрий Елманов.

Отмечается, что «Укрэксимбанк» и группа компаний «БМ», владельцем которой является Дмитрий Елманов, более 9 лет находятся в судебных процессах, вызванных неоплатой последней 584 млн гривен проблемных кредитов и попыток вывести заложенные банку активы в процессе контролируемого должником банкротства. Дело о банкротстве предприятия «АТП 13060», входящего в «БМ Групп», было инициировано в Хозяйственном суде Днепропетровской области после смены юридических адресов компаний группы с Киева на Днепр, и стало возможным благодаря внезапному появлению у компаний группы огромной задолженности по векселям перед малоизвестной ООО «АГРО ТОП», которая помимо векселей ПАО «АТП 13060» приобрела у Дмитрия Елманова контрольный пакет акций АТП за символическую сумму 3 000 гривен, что свидетельствует об их связанности.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Елманов в начале 2015 года стал одним из основных фигурантов громкого скандала, связанного с получением чиновниками Администрации Президента фиктивного статуса участника боевых действий в АТО. Как выяснили журналисты, получивший статус участника АТО Елманов никогда не принимал участие в боевых действиях, а бывал в зоне АТО исключительно в командировках. После придания известности этому делу в СМИ, Елманов потерял должность начальника департамента, но назначен руководителем конкурса по отбору главы НАБУ, результатом которого стало назначение Артема Сытника. В этом контексте, все предпринимаемые банком попытки пресечь вывод активов по заниженным ценам, взыскать долги компаний и инициировать возбуждение уголовных расследований по фактам завладения 584 млн гривен кредитных средств оказывались на протяжении более 5 лет безрезультатными. Можно предположить, что причиной этого было то, что владелец "БМ групп" входил в команду прошлой власти. Учитывая примитивность схемы вывода активов и внимание представителей новой команды к банковским махинациям эпохи Порошенко, дело может стать в пределах месяцев результативным и записано "в актив" расследований по расследованию разграбления банковской системы в эпоху Порошенко.