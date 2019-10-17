Нардеп от «Слуги народа» Медяник засветил переписку о «решении» вопросов с замом Генпрокурора – руководство ГПУ вызвали в комитет ВР

Народный депутат от «Слуги народа» и член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник случайно показал свою телефонную переписку журналистам на заседании Верховной Рады.

Соответствующие фото сделали корреспонденты «Страны».

Отмечается, что 32-летний депутат раньше прятал свой телефон или закрывал его рукой, однако в среду он потерял бдительность. Журналисты заметили, что сначала Медянику позвонил абонент «Саша Яровой». Депутат сбросил вызов и написал ему в Telegram, что сейчас находится в Раде.

В ответ ему прислали сообщение следующего содержания:

«1) Раньше мы работали в связке с ГП. Нам давали прокурора исполнителя, и сами ему писали все, что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, экс-генпрокурор Луценко – ПН) Можно ли сейчас так организовать работу? 2.) океан/сахар уже звонят спрашивают – что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать – уйдут к другим. 3.) Организовывается система лоббистов, можно ли нас аккредитовать в этом движении? И если у тебя что-то не получается – не стесняйся, говори, как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции», — пишет абонент Саша Яровой.

На это Медяник ответил:

«Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океана в ГП».

Также депутат написал, что «по сахару» поговорит с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком и добавил: «Сахар дело в НАБУ».

По данным издания, Александр Яровой является днепровским бизнесменом, который ведет дела с Медяником. Вероятно, он просит его решить какие-то вопросы с правоохранителями.

Также известно, что сам Медяник прошел в Раду по 27 округу в Днепропетровской области. Там он занимался строительным бизнесом и работал координатором юридического направления в Штабе национальной защиты Днепропетровщины.

В свою очередь Виктор Трепак отреагировал на информацию о переписке Медяника с Яровым на своей странице в Facebook. Он утверждает, что даже не знаком с Медяником.

- По интернету гуляет переписка народного депутата В.Медяника, в которой он обещает кому-то поговорить вроде со мной «по сахару». Самое интересное и смешное в этой истории то, что как говорит народная пословица, «без меня — меня женили». Дело в том, что я не знаком с господином Медяником, никогда с ним не виделся и не общался. Тепер готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не «по сахару». С такими вопросами — точно не ко мне, — пишет замглавы ГПУ.

В свою очередь лидер фракции Давид Арахамия рассказал в комментариях журналистам, что фракция «Слуга народа» проведет внутреннее расследование в связи с телефонной перепиской своего депутата Вячеслава Медяника.

По его словам, расследование начнут проводить завтра, в частности выслушают объяснение Медяника и проверят его.

- У него есть версия, что это какая-то информация по краже сахарного имущества. И мы хотим эту версию заслушать, проверить и верифицировать. Если это не работает, и если это так, как оно сейчас выглядит в СМИ, тогда будем выносить на комитет по этике, — отметил Арахамия.

Тем временем спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что еще пока не говорил с Медяником по данному поводу, поскольку все должно решаться внутри партии.

- Но уверен, что она (беседа с Медяником – ПН) будет внутри фракции, потому что, в первую очередь, это член фракции, — пояснил спикер Рады.

Он добавил, что Верховная Рада на данный момент не может лишать народного депутата полномочий по факту произошедшего, но над этим работают.

- Но я думаю, что надо будет принимать другие закон, часть из них мы уже приняли, чтобы правоохранительным органам и общественности было легче контролировать работу народных депутатов, если они идут сюда не работать на государство, а заниматься другими вещами, которые не всегда соответствуют действующему законодательству, — подчеркнул Разумков.

Народный депутат от «Оппозицонной платформы – За життя» на своей странице в Facebook сообщил, что в связи публикацией переписки нардепа члены комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, вызвали завтра на заседании комитета не только Генерального Прокурора Руслана Рябошапко, но и его заместителя - Виктора Трепака.