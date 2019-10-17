За 3,5 года Украина не вернула из-за рубежа ни копейки по делам окружения Януковича, - замгенпрокурора Касько

За 3,5 года украинское следствие не предоставило убедительных доказательств по уголовным производствам в отношении окружения беглого Виктора Януковича для возвращения замороженных активов из-за рубежа.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил первый замгенпрокурора Виталий Касько.

- Нужны доказательства по уголовным делам в Украине, чтобы требовать или просить возвращения чего-либо из-за рубежа. Мы говорили об этом пять лет назад, когда Главное следственное управление расследовало все эти уголовные производства. Сейчас мы видим, что доказательства не предоставлены. За 3,5 года ни копейки из-за рубежа страна в делах по окружению Януковича и вообще по коррупционным преступлениям не получила, – сказал он.

Касько связывает это с тем, что подозреваемые бывшие топ-чиновники не были осуждены в Украине, не было доказано, что арестованные в иностранных юрисдикциях средства происходят от конкретного преступления, за которое они были бы осуждены в Украине.

- Как только украинское следствие эти доказательства предоставит, украинские суды в это поверят и вынесут обвинительные приговоры, они будут направлены за границу и эти деньги начнут поступать в Украину. Пока ни копейки из-за рубежа по делам этой категории в Украине не последовало. Но надо набраться терпения. Есть несколько уголовных производств, в которых мы видим перспективы. Не буду называть сроки, рисовать красивые миллиардные цифры, как делали это некоторые люди. Давайте дождемся решений. Тогда гораздо проще будет их комментировать и оценивать, – добавил он.

В мае 2017 года в Государственной службе финансового мониторинга заявляли, что за границей заблокированы активы бывших чиновников времен Януковича на сумму около $260 млн.

Напомним, ранее суд ЕС снял с Януковича санкции 2018 года, но беглый экс-президент остается под действием предыдущих санкций.