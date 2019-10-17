«Вышивка, прогулки в небольшом дворике и нож на цепи»: СМИ опубликовали условия, в которых отбывает наказание Зайцева

Алена Зайцева, приговоренная к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове, отбывает наказание в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области.

В каких условиях сейчас живет девушка и чем занимается, пишет УНИАН.

Условия в исправительном центре отличаются от тюремных. Осужденные могут свободно гулять по территории и даже ездить в магазины, без ограничений пользоваться телефонами и интернетом. Однако это касается тех, кого приговорили к ограничению свободы.

А в приговоре у Алены Зайцевой — «лишение свободы». Она находится в «секторе для дтпшников». Таким осужденным смартфоны выдают в дежурной части, а гулять они могут в небольшом дворике, огражденном стеной с колючей проволокой.

«Спальня», в которой живет Зайцева, рассчитана на семь человек, но живут там четверо. В помещении только кровати и тумбочки. С Зайцевой сидят еще три женщины, которые также совершили ДТП. У двоих из них похожие истории: сели за руль нетрезвыми, сбили пешеходов. Еще одна – бывшая сотрудница патрульной полиции со статусом участника боевых действий. Она случайно сбила человека в гараже.

«Чего только о нас не писали! – отмечает начальница исправительного центра Инна Мицюк. – На одном сайте нашли фотографии из другой колонии, написали, что Зайцева заказала двуспальную кровать. Нам смешно, а люди верят. Я понимаю, что все ожидают увидеть. Даже прокурор у нас переспрашивал: «Это точно она?». На ней обычная одежда, не брендовая. Ходит, как все, не на «Лабутенах». Обычная девочка, только залюбленная родителями».

Кроме «спален» в «секторе» есть еще несколько помещений. В одном из них есть телевизор с плоским экраном. Отмечается, что осужденные могут отказаться от питания в общей столовой. У них есть возможность запарить овсянку, разогреть сосиски в микроволновке и т.п.

Из 83 осужденных так питаются 12, включая Зайцеву. Продукты присылают родственники. Если есть деньги, можно вызвать курьера. Есть и те, кто ездит в супермаркет, но в сопровождении инспекторов.

По словам Инны Мицюк, Зайцева вышивает сорочки. При этом она может рассчитывать на минимальную зарплату, но при условии выполнения определенного объема работ (оплата сдельная). Отмечается, что из суммы вычитаются деньги на питание, «коммунальные» и т.д. Кроме этого, виновницы ДТП из зарплаты выплачивают компенсацию семьям потерпевших. О том, какую сумму будут взымать у Зайцевой, пока не известно.

По словам начальницы исправительного центра, Зайцева будет работать сорок часов в неделю. И если будут заказы от покупателей, если они будут сделаны, то зарплата может составлять, примерно, 2000 гривен.

По закону, осужденные, отбыв треть или половину срока (в зависимости от статьи), могут рассчитывать на смягчение наказания. При соблюдении правил, Зайцева, которая уже отбыла два года из десяти, сможет сменить «сектор» на «общий режим». Быт практически не изменится, но появится возможность свободно пользоваться телефоном, интернетом.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину.

При этом автомеханик «Lexus» Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Отметим, что в Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками.

Адвокаты Геннадия Дронова настаивали на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просят суд учесть смягчающие обстоятельства. В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину, а также пообещала больше никогда не садиться за руль.

В итоге, харьковский суд приговорил фигурантов смертельного ДТП Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы.