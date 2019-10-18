США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии на 5 дней

США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.

Об этом на брифинге заявил вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре, передает Reuters.

«Турция приостановит операцию «Источник мира», чтобы позволить силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов. Все действия в рамках операции «Источника мира» будут приостановлены, а сама операция полностью остановлена вплоть до полного завершения отвода (курдских сил, - ред.)», - заявил Пенс.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении экономических санкций против Турции из-за операции «Источник мира» на территории Сирии.