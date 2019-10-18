Нардепы поддержали создание комиссии для проверки телеканалов Медведчука и Козака

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств смены собственников телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZiK, которые принадлежат соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку из «Оппозиционной платформы – За жизнь». ВСК должна предоставить отчет не позднее чем через шесть месяцев после формирования.

Об этом сообщает «ZN.ua»

За создание ВСК по расследованию сведений относительно соблюдения законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ в четверг, 17 октября, проголосовали 264 народных депутата. Возглавила Комиссию депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк, ее заместитетельницей стала Александора Устинова из «Голоса».

Согласно проекту постановления №2152, целю ВСК является недопущение монополизации в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, ограничение влияния Российской Федерации на информационное пространство и противодействие угрозам национальной безопасности в этой сфере.

ВСК должна провести комплексную проверку обстоятельств приобретения и источников денежных средств во время смены собственников информационных телеканалов NewsOne, «112.Украина» и ZiK. Кроме того, Комиссия должна будет установить лиц, которые прямо или опосредованно участвовали в процессе смены собственников, являются бенефициарными владельцами и влияют на редакционную политику этих каналов. ВСК также проведет проверку сведений относительно систематического распространения отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.

Члены Комиссии намерены расследовать проведение каналами информационных спецопераций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию армии, провокации экстремистских проявлений и панических настроений.

Ожидается, что по итогам своей работы ВСК предоставит предложения по запрету монополизации информпространства Украины на законодательном уровне.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинскими средствами массовой информации должны владеть украинцы, чтобы только украинцы получали из них выгоду.