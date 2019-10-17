Пограничники не выпускают соратника Порошенко Кононенко из Украины - экс-нардеп Лещенко говорит, что он задержан

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Бывшего народного депутата, близкого соратника экс-президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко не выпускают из страны.

Об этом сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам,  Игорь Кононенко сейчас, якобы, задержан в аэропорту Борисполь при попытке покинуть Украину. 

«В связи с тем, что фамилия  Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса. По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы», – написал Лещенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сегодня покинуть Украину не смог и другой соратник Петра Порошенко - бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский. Его задержало НАБУ.

Андрей Семенов

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