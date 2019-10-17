Пограничники не выпускают соратника Порошенко Кононенко из Украины - экс-нардеп Лещенко говорит, что он задержан

Бывшего народного депутата, близкого соратника экс-президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко не выпускают из страны.

Об этом сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, Игорь Кононенко сейчас, якобы, задержан в аэропорту Борисполь при попытке покинуть Украину.

«В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса. По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы», – написал Лещенко.