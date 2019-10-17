Кононенко подтвердил, что его временно задерживали в аэропорту по запросу НАБУ, но говорит, что уже летит в Стамбул

Бывший народный депутат из "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко подтвердил информацию, что его на 40 минут задержали в аэропорту Борисполь по требованию Национального антикоррупционного бюро, но утверждает, что уже вылетел в Стамбул.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как пишет издание, журналистам удалось связаться с Кононенко.

"Политик сообщил, что его на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро. Вскоре после этого он вылетел в Стамбул", - пишет издание.

Ранее сообщалось о том, что появилась информация, что пограничники не выпускали соратника Порошенко Кононенко из Украины, а экс-нардеп Лещенко заявил, что он был задержан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сегодня покинуть Украину не смог и другой соратник ПетраПорошенко - бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский. Его задержало НАБУ.