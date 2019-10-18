Сессия ВР: Нардепы рассмотрят проект Госбюджета на 2020 год

Народные депутаты в пятницу, 18 октября, рассмотрят проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, Рада сегодня рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс, о внесении изменений в закон «О добровольном объединении территориальных общин» (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей).

Вместе с тем, парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон «О рынке природного газа» относительно упорядочения ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ.

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