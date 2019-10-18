«В следующий раз переписки будут про сухари»: Генпрокурор Рябошапка отреагировал на сообщения нардепа от «Слуги народа» Медяника

Ситуацию вокруг переписки народного депутата от «Слуги народа» Вячеслава Медяника впервые прокомментировал Генпрокурор Руслан Рябошапка.

В эфире программы «Право на владу» он заявил, что нардепы, замеченные в коррупции, будут нести уголовную ответственность.

Он пообещал, что в ведомстве уже нет ситуации, при которой был «свой прокурор», который «решал» определенные дела. Рябошапка также уверяет, что его заместитель Виктор Трепак не имеет отношения к скандалу.

- С кем же тогда переписывался депутат Медяник? – спросила ведущая.

- С бизнесменом. Но он пытался выяснить эти вопросы с моим заместителем, который не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом, - заверил Рябошапка.

Генпрокурор пообещал, что отреагирует на инцидент.

- Я уже поручил провести проверку. И выяснить, есть ли там достаточно данных для внесения сведений в ЕРДР. И хотел бы обратить внимание народных депутатов. Если такие переписки по поводу сахара будут вестись и дальше, я не исключаю, что следующие переписки будут по поводу сухарей, - пригрозил Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от «Слуги народа» Медяник засветил переписку о «решении» вопросов с замом Генпрокурора – руководство ГПУ вызвали в комитет ВР.