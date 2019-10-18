Владелец николаевского НГЗ российский олигарх Дерипаска добывает в Украине редкий ресурс для «оборонки» РФ, - «Схемы»

Олигархи, приближенные к президенту страны-агрессора Владимиру Путину, добывают украинские кварциты и отправляют ресурс на оборонные предприятия РФ, несмотря на санкции.

Об этом говорится в расследовании «Схемы. Коррупция в деталях».

По данным журналистов, олигарх Олег Дерипаска владеет карьером кварцитов в Сумской области, ресурс из которого, необходим для создания российского оружия.

Несмотря на то, что разработкой месторождения формально занимается украинское ООО «Глуховский карьер кварцитов», ее сотрудники носят униформу с символикой российской компании «Русал», принадлежащей Дерипаске.

«Форму «Русала» там носят не случайно. Владельцем ООО «Глуховский карьер кварцитов» с 2011 года является кипрская United Company Rusal Silicon Limited. А это – «дочерняя компания» российского «Русала». То есть из недр Украины ценное сырье во время войны с Россией беспрепятственно добывает российская фирма – и зарабатывает на нем», – говорится в расследовании.

Отмечается, что большую часть выработки отправляют в РФ, и лишь малая часть продается украинским компаниям.

В 2018 году покупателями украинского кварцита стали два российских предприятия. Почти половина добычи поставляется на завод «Кремний-Урал», который относится к объединенной компании Дерипаски. И еще около половины добываемых кварцитов едет на Новолипецкий металлургический комбинат другого российского олигарха, миллиардера Владимира Лисина.

Однако, Глуховский карьер – не единственный актив Дерипаски в Украине. Он до сих пор владеет почти десятком предприятий алюминиевой отрасли Украины. Самое большое из них – Николаевский глиноземный завод, который производит глинозем для алюминиевых заводов российского олигарха.

Такая бизнес-активность происходит на фоне антироссийских санкций, которые введены СНБО. Так, в мае 2018 года российского олигарха внесли в этот санкционный список. Дерипаске запрещен въезд в Украину, заблокированы его активы на ее территории и запрещено выводить из них деньги. Однако десятки юрлиц, входящих в состав «Русала» – дочерние, материнские и аффилированные с ним компании – свободно работают в Украине.

«Предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Олегу Дерипаске и связанным с ним юридическим лицам были вынесены на рассмотрение СНБО Службой безопасности Украины», – прокомментировали ситуацию в СНБО.

При этом в СБУ не смогли объяснить это обстоятельство.

Напомним, ранее сенат США не смог добиться сохранения санкций против компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Сообщалось, что санкции будут сняты с нескольких компаний Дерипаски, среди которых «Русал», ОАО «Евросибэнерго» и En+.

Ранее подконтрольный российскому олигарху Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

Сайт «Дело» ранее сообщал, что Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины. Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.